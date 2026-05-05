В Лыткарино прокуратура помогла восстановить нарушенные социальные права пенсионерки-инвалида

Прокуратура города Лыткарино провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в феврале 2026 года она подала заявление в Управление Министерства социального развития Московской области и попросила назначить ей компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, так как она является пенсионером и инвалидом 1 группы. При этом в назначении меры социальной поддержки ей отказали по причине отсутствия постоянной регистрации на территории Лыткарино.

В адрес начальника Окружного управления социального развития № 3 Минсоцразвития области внесли представление об устранении нарушений закона. В результате по заявлению пенсионерки было принято положительное решение о назначении ей ежемесячной денежной компенсации.

