По этой тропе только босиком: рассказываем об уникальном подмосковном маршруте

В национальном парке «Лосиный остров», который расположен в черте Балашихи, Королева, Щелкова и Мытищ, есть уникальная и единственная в России «Босоногая тропа». В высокий сезон этого года ее посетили больше 100 тыс. человек. Среди них и Олеся Кузьмина, которая специально приехала в Подмосковье из Нижнего Новгорода, чтобы пройти эту особенную дорожку. Рассказываем, что уникального в маршруте и почему стоит бросить себе вызов в ближайший же выходной.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ

Олесе 44, она работает в индустрии красоты, но очень любит активный отдых. На «Босоногую тропу» Олеся приехала вместе с 20-летней дочерью Дашей в последний день лета. Путешественниц ждал трудный, но интересный путь. Тропа длиной в 3,6 км состоит почти из более 40 видов покрытия: по дороге встречаются шишки, камни, опилки, песок, бревна и даже переход по воде через природный ручей. Олеся с дочерью прошли тропу за 2,5 часа и остались очень довольны.

Фото: [ из личного архива Олеси Кузьминой ]

«Это настолько различные эмоции, и они как раз позволяют переключиться, не думать стандартно. Это такое эмоциональное расслабление, отрешение, что ли. И мне кажется, для головы тут тоже много пользы, не только для ног», – улыбается Олеся.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И НЕ ТОЛЬКО

Чередование различных по структуре фракций – жестких, мягких, разогревающих, охлаждающих, успокаивающих, бодрящих – дает возможность получить разнообразные ощущения, добавляют в пресс-службе нацпарка «Лосиный остров». Но еще такое хождение, конечно, полезно для здоровья.

«Ходьба босыми ногами снимает усталость и нервное напряжение. Начинают работать мышцы, которые в обычном режиме не задействованы. Активизируются нервные окончания, кровь начинает хорошо циркулировать», – рассказывают в «Лосином острове».

К тому же посетители буквально соприкасаются с природой: слышат шум ветра в кронах деревьев, пение птиц, смотрят на чистое небо, вдыхают ароматы леса.

Кстати, об ароматах. Вдоль тропы установлены специальные деревянные боксы, наполненные разными растениями.

«В ящичках были травки, мы ходили и нюхали: можжевельник, пихта, сосна, травы, – рассказывает Олеся Кузьмина. – Полевые травы понравились больше всего. Это особенные запахи, не то, что ты вдыхаешь ежедневно!»

Поэтому, если вы еще не встали на «путь истинный», это можно сделать и до октября пройти этот маршрут.

«Лосиный остров» ждет возвращения теплой хорошей погоды во время бабьего лета и посетителей-смельчаков, готовых испытать бодрящие ощущения и отправиться босиком по осенней тропе», – приглашают в парке.

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