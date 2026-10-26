Первый в мире корпоративный психопат: как мореплаватель устранял конкурентов и манипулировал людьми 400 лет назад

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Один из первых возможных примеров так называемой корпоративной психопатии мог появиться еще около 400 лет назад, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в Asian Journal of Business Ethics. Специалист по организационному поведению Клайв Бодди из Университета Англия Раскин изучил историю Иеронимуса Корнелиса, участника кораблекрушения судна Batavia в 1629 году.

После крушения судна Голландской Ост-Индской компании у берегов Австралии около 250 выживших оказались на островах. Когда руководство отправилось за помощью, Корнелис фактически получил власть над оставшимися людьми.

По историческим данным, он заменял членов совета своими сторонниками, требовал лояльности, запугивал людей и устранял возможных противников. Позже его группа была связана с убийствами, насилием и подготовкой мятежа.

Бодди сравнил описанное поведение с современной моделью так называемой корпоративной психопатии. По его оценке, Корнелис демонстрировал все десять признаков, включая отсутствие раскаяния, лживость, эгоцентризм, манипулятивность и отказ брать ответственность.

Исследователь считает, что методы борьбы за власть — создание атмосферы страха, разделение людей и продвижение лояльных сторонников — мало изменились за столетия.

При этом речь идет не о медицинском диагнозе, поставленном исторической личности. Это современная интерпретация его поведения на основе исторических источников и модели, применяемой в исследованиях управления.

иностранная пресса

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