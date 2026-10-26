Вешенки у порога: в подмосковном округе пошла новая грибная волна

В Лотошине Московской области заметили грибной бум: благодаря теплой осени вешенки выросли прямо во дворе, и любителям «тихой» охоты теперь не нужно покидать родные места, чтобы набрать грибов на пару блюд. Об этом сообщает REGIONS .

Приятной находкой с земляками поделилась местная жительница Наталья Б. Выйдя на улицу, она не поверила своим глазам — вешенки буквально облепили пенек со всех сторон. «Вешенки не сдаются! Вы только посмотрите, какие хорошенькие!» — поделилась лотошинка. Но удивило грибников не это: в отличие от привычной магазинной вешенки, «домашняя» оказалась более темной, почти графитового цвета. На вопрос о столь необычном оттенке Наталья с улыбкой парировала, что грибы просто загорели — бабье лето затянулось.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области напомнили, что вешенка начинает плодоносить поздней осенью и может расти до весны. Окраска гриба зависит от дерева, на котором он растет, и бывает светло-серой, дымчатой или кремовой, а молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом, прокомментировали в ведомстве.

Собираясь за грибами, стоит помнить о собственной безопасности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области дали жителям и гостям округа несколько обязательных рекомендаций: перед выходом из дома надеть закрытую одежду и обработать ее средствами от клещей, взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и запас питьевой воды, а также обязательно предупредить родных и близких, в какой именно лес и по какому маршруту вы направляетесь.