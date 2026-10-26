В лекарственном растении нашли вещество от артрита: что именно обнаружено

Engineering: потенциальное лекарство от артрита синтезировали из бархата

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Фото: [Медиасток.рф]

Соединение из коры лекарственного растения может стать основой для нового подхода к лечению ревматоидного артрита, пишет FODMAP Everyday со ссылкой на исследование в журнале Engineering. В опытах на крысах обакулактон — так называется природное соединение из коры растений рода бархат (Phellodendron) — уменьшал отек суставов, снижал воспаление и частично защищал хрящи и ткани вокруг суставов.

Животным с искусственно вызванным артритом давали это соединение ежедневно в течение 21 дня в разных дозах. После лечения у них снижалась активность веществ, которые поддерживают воспаление, а при более высокой дозировке некоторые эффекты были заметнее.

Ученые также попытались понять, как именно работает данное соединение. Оказалось, что оно влияет на один из белков внутри клеток, связанный с обменом жиров, и тем самым может ослаблять процессы, поддерживающие воспаление.

Исследователи считают, что этот механизм может объяснять уменьшение отека и повреждения суставов у животных.

При этом говорить о новом лекарстве для людей пока рано. Исследование проводили только на крысах, поэтому неизвестно, будет ли вещество безопасным и эффективным для пациентов и какие дозы могут понадобиться.

Кроме того, ученые изучали очищенное соединение, а не саму кору растения. Поэтому результаты нельзя переносить на травяные средства, настои или пищевые добавки.

иностранная пресса

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