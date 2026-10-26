Менять постель раз в неделю уже недостаточно? Врач назвал новый срок на фоне нашествия постельных клопов в Европе

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жителям крупных городов советуют менять и стирать постельное белье каждые четыре-пять дней на фоне роста числа случаев заражения постельными клопами в Европе, пишет Daily Mail. Преподаватель биомедицинских наук Университета Солфорда Гарет Най отмечает, что для большинства людей достаточно еженедельной стирки, но в густонаселенных городах постель быстрее накапливает пыль и другие загрязнения.

Дополнительной причиной для более частой стирки стали сообщения о росте числа клопов в крупных европейских городах. Эти насекомые могут прятаться в швах матрасов, каркасах кроватей и мягкой мебели, а в дом часто попадают вместе с багажом и одеждой.

При подозрении на клопов эксперт советует стирать белье при температуре не ниже 60°C не менее 30 минут. После этого его желательно хорошо просушить в сушильной машине, поскольку высокая температура помогает уничтожать и взрослых насекомых, и яйца.

При этом одной стирки недостаточно. Клопы живут не только в простынях, поэтому стоит регулярно пылесосить швы матраса, щели кровати и пол под ней.

Путешественникам также советуют держать чемоданы закрытыми и не класть их на кровати или мягкие сиденья. Твердый чемодан считается более практичным вариантом, чем тканевый.

иностранная пресса

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