Ford Focus, Nissan Qashqai и BMW: какие автомобили с пробегом погубят кошелек

Автоэксперт Антон Ворошилов предупредил покупателей подержанных машин об опасности внешне идеальных иномарок: некоторые модификации популярнейших моделей Ford, Nissan и премиального немецкого сегмента способны разорить свежеиспеченного владельца сразу после сделки. На что обращать внимание перед покупкой специалист раскрыл REGIONS .

Блестящий лак, чистый салон и бодрый короткий тест-драйв вокруг автосалона вовсе не гарантируют, что машина не потребует масштабных капиталовложений на первой же тысяче километров. Автоэксперт Ворошилов подчеркнул: покупать иномарку только по ценнику и внешнему виду — роковая ошибка. Финансовую брешь пробивает не сама марка, а неудачные комбинации конкретных моторов, сложной электроники и «капризных» трансмиссий.

Специалист составил список главных зон риска на вторичном рынке:

Ловушки с «роботами». Популярный Ford Focus третьего поколения с роботизированной трансмиссией PowerShift часто преподносит неприятные сюрпризы в виде рывков, вибраций и зависания передач. Замена сцепления и ремонт блока управления стоят космических денег. Аналогичная беда поджидает поклонников концерна VAG (Volkswagen, Skoda, Audi) с 7-ступенчатым «сухим роботом» DSG DQ200, где регулярно выходят из строя мехатроник и сцепление.

Коварные вариаторы. Плавность хода Nissan Qashqai и X-Trail может быстро омрачиться гулом и задержками при разгоне. Замена или капремонт вариатора — процедура крайне затратная, поэтому история обслуживания трансмиссии здесь критически важна.

Дешевый «премиум» — дорогие слезы. Старые Audi A4 и A6 с вариатором Multitronic, дизельные BMW 5-й серии с их прихотливой электроникой, а также грузные Land Rover и Range Rover на пневмоподвеске часто продаются по манкой цене. Однако ценник на запчасти остается премиальным: одна поломка «пневмы» или выгоревшая плата могут стоить сотни тысяч рублей.

Автоэксперт настаивает: перед покупкой важно изучить болячки конкретной модификации и заложить финансовый резерв. Секретов обслуживания от продавца быть не должно, а любой отказ от полной независимой диагностики в специализированном сервисе следует трактовать как попытку скрыть дорогостоящие дефекты.