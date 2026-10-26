Кардиологи Фарбанец и Рунге назвали неочевидные симптомы болезней сердца

Кардиологи назвали неочевидные симптомы инфаркта и сердечной недостаточности

Здоровье

Болезни сердца редко проявляются как в кино — человек не падает, хватаясь за грудь. Об этом сообщает HuffPost.

По словам Фарбанеца, в реальности все иначе. У пациентов постепенно исчезают силы, им становится труднее подниматься по лестнице, носить тяжелые сумки, просто ходить. Тран отмечает: это происходит настолько медленно, что люди списывают изменения на возраст. Рунге предупреждает: усталость может быть единственным симптомом, но при этом указывать на значительную закупорку коронарных артерий.

Врачи также назвали тревожные признаки: одышку, отеки ног, частые боли в животе или изжогу. Еще один сигнал — ощущение давления в груди. Рунге подчеркнул: это необязательно сильная и стойкая боль. Часто легкий дискомфорт появляется на несколько секунд и исчезает. Ри уточнил: при ишемической болезни сердца или стенокардии боль не концентрируется в одной точке, не зависит от положения тела и не воспроизводится при движении или надавливании. А при проблемах с кровообращением дискомфорт может ощущаться в плече, левой подмышке, спине или челюсти.

Ранее терапевт Налимова назвала скрытые причины постоянной усталости.

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