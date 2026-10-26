Журавлев предрек Украине полную демилитаризацию после СВО

После окончания специальной военной операции Украина полностью лишится армии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ранее Владимир Зеленский заявлял: после конфликта Украина перейдет от мобилизационной модели к контрактной. Он обещал конкурентные зарплаты военным и сохранение армии численностью 800 тыс. человек.

Журавлев с этим не согласен. По его словам, Украина должна быть полностью демилитаризована, а значит, армии у нее не будет вовсе. 800 тыс. — огромное количество, которое страна, если вообще сохранится как государство, даже прокормить не сможет.

Парламентарий добавил: Украине после конфликта нужно будет запретить иностранные поставки оружия. Только так она перестанет представлять угрозу для России. В Госдуме видят будущее Украины без армии и без западного оружия.

Ранее политолог Асселино раскрыл, на что придется пойти Украине ради мира.