Журавлев предрек Украине полную демилитаризацию после СВО

В Госдуме заявили, что Украина лишится армии после окончания СВО

Политика

После окончания специальной военной операции Украина полностью лишится армии. Об этом сообщает«Газета.Ru».

Ранее Владимир Зеленский заявлял: после конфликта Украина перейдет от мобилизационной модели к контрактной. Он обещал конкурентные зарплаты военным и сохранение армии численностью 800 тыс. человек.

Журавлев с этим не согласен. По его словам, Украина должна быть полностью демилитаризована, а значит, армии у нее не будет вовсе. 800 тыс. — огромное количество, которое страна, если вообще сохранится как государство, даже прокормить не сможет.

Парламентарий добавил: Украине после конфликта нужно будет запретить иностранные поставки оружия. Только так она перестанет представлять угрозу для России. В Госдуме видят будущее Украины без армии и без западного оружия.

Ранее политолог Асселино раскрыл, на что придется пойти Украине ради мира.

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