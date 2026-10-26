Ночные гости-кровопийцы: как цвет уличной лампы определяет количество комаров дома

Неправильно подобранное уличное освещение на даче способно превратить крыльцо в главный очаг притяжения для комаров и мотыльков, которые затем проникают в дом, сообщает REGIONS со ссылкой на издание Parade.

Фонари у входной двери, подсветка дорожек и зоны патио делают загородный отдых уютнее и безопаснее, однако выбор лампы часто играет злую шутку с дачниками. Яркие белые и ртутные источники света действуют на летающих насекомых как мощный магнит, концентрируя целые рои прямо у дверного проема. В отличие от них, желтые лампы и современные светодиоды собирают значительно меньше крылатых гостей, снижая риск нашествия вредителей в жилые помещения.

При этом эксперты советуют не путать ночных мотыльков с муравьями, которых свет привлекает меньше всего. Как отмечает профильная компания Orkin, крылатых муравьев манит на участок влага, остатки еды, укромные укрытия и сырая древесина, поэтому простая замена лампочек здесь не поможет.

Чтобы минимизировать количество нежелательных «соседей» вокруг дома, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: