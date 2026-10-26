Ночные гости-кровопийцы: как цвет уличной лампы определяет количество комаров дома

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Неправильно подобранное уличное освещение на даче способно превратить крыльцо в главный очаг притяжения для комаров и мотыльков, которые затем проникают в дом, сообщает REGIONS со ссылкой на издание Parade.

Фонари у входной двери, подсветка дорожек и зоны патио делают загородный отдых уютнее и безопаснее, однако выбор лампы часто играет злую шутку с дачниками. Яркие белые и ртутные источники света действуют на летающих насекомых как мощный магнит, концентрируя целые рои прямо у дверного проема. В отличие от них, желтые лампы и современные светодиоды собирают значительно меньше крылатых гостей, снижая риск нашествия вредителей в жилые помещения.

При этом эксперты советуют не путать ночных мотыльков с муравьями, которых свет привлекает меньше всего. Как отмечает профильная компания Orkin, крылатых муравьев манит на участок влага, остатки еды, укромные укрытия и сырая древесина, поэтому простая замена лампочек здесь не поможет.

Чтобы минимизировать количество нежелательных «соседей» вокруг дома, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

  • Смените спектр света. Уберите ртутные и ослепительно белые лампы возле входов, заменив их на желтые «антимоскитные» или светодиодные аналоги.
  • Перенесите светильники. Не вешайте мощные прожекторы прямо над дверью. Лучше установить охранный фонарь на отдельном столбе и направить луч в сторону крыльца, чтобы осветить зону, не собирая у порога тучи насекомых.
  • Устраните базовые факторы риска. Если проблема не исчезла, проверьте территорию на наличие влаги, уберите подальше от стен дрова, заделайте щели и следите за чистотой на веранде, где крошки и пролитые напитки привлекают новых вредителей.
Актуально

Читайте также

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Пробки, парковки и закрытые дворы: в Подмосковье сменился фаворит доставки

Отказ в возврате ₽700 тыс. заставил россиян почти трое суток ждать вылета в Египет

Отказ в возврате ₽700 тыс. заставил россиян почти трое суток ждать вылета в Египет

Больше половины жителей Подмосковья обновят интерьер к Новому году

Больше половины жителей Подмосковья обновят интерьер к Новому году

Школьники из Ступина покорили Лиссабон креативным мультфильмом про викингов

Школьники из Ступина покорили Лиссабон креативным мультфильмом про викингов

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Из Королева в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

Суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Мастерской «Сенеж»

Суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Мастерской «Сенеж»

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Общественный транспорт Нижнего Новгорода прибавил 7% пассажиров

Общественный транспорт Нижнего Новгорода прибавил 7% пассажиров

Добавьте mosregtoday.ru в избранное