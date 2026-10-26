Конец эпохи скинни: стилисты назвали главный тренд джинсов для мужчин

Облегающие мужские силуэты окончательно уходят в прошлое: как пишет REGIONS со ссылкой на Citymagazine, осенний сезон возвел на модный пьедестал плотный необработанный деним глубокого темно-синего оттенка, скроенный в максимально широких пропорциях.

Привычные осенние ориентиры в виде мягкого трикотажа, замшевых курток и утепленной обуви неожиданно уступили место культу широких джинсов цвета индиго. Тренд перестал быть исключительно подиумным экспериментом после того, как в похожих свободных брюках на публике появились абсолютно разные по возрасту и стилю знаменитости: 72-летний актер Джон Малкович, молодая звезда НБА Кейд Каннингем и оскароносный Махершала Али. Строгий темный тон отлично уравновешивает расслабленный крой, превращая такой деним в универсальную базу для мужчин любого возраста.

Каждый из звездных амбассадоров тренда продемонстрировал свой подход к стилизации:

Интеллигентный парижский шик. Джон Малкович сочетал объемные широкие брюки с рубашкой люксового бренда, объемной кожаной сумкой и шляпой, доказав, что оверсайз может выглядеть изысканно и в зрелые годы.

Спортивный комфорт. Кейд Каннингем выбрал для расслабленного уличного образа джинсы с усиленными коленями, дополнив их вязаным свитером с узором и классическими кроссовками.

Контрастный акцент. Махершала Али надел слегка укороченные широкие штанины в паре с кожаными лоферами, использовав глубокий темный фон как идеальную базу под яркую верхнюю одежду и аксессуары.

Секрет популярности кроется в практичности индиго: в отличие от светлых или потертых моделей, темный деним выглядит благородно и отлично гармонирует со всей палитрой осенних красок — от горчичного до кирпично-красного. При этом вещь одинаково легко сочетается как с массивными кроссовками, так и с классической обувью.

Как носить тренд в повседневной жизни