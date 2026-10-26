«Теперь только по-новому»: клинчанка перевоплотилась в звезду Голливуда на шоу Рогова

Культура и спорт

Фото: [кадр из видео телепрограммы «Метод Рогова»]

Жительница Клина Мария Морозова сменила образ в шоу со стилистом Александром Роговым. Участие в программе на федеральном телевидении стало для 30-летней девушки поводом пересмотреть отношение к себе, обновить гардероб и начать новый этап жизни, узнала редакция REGIONS.

Решиться на перемены Марию подтолкнула встреча с бывшим молодым человеком, с которым она рассталась восемь лет назад. В разговоре выяснилось, что оба по-прежнему хотят быть вместе. Однако Мария задумалась, насколько сама довольна своей жизнью и чего ей не хватает для самореализации. Она призналась, что поняла: надо что-то делать, и в первую очередь ей хочется вернуть себя.

В рамках программы Мария провела несколько дней в роскошном отеле в центре Москвы, где встретилась с ведущим и стилистом Александром Роговым. Он изучил гардероб клинчанки, разобрал удачные и неудачные решения в одежде и дал рекомендации по подбору вещей.

Преображение затронуло не только гардероб: Марии сделали маникюр, подобрали прическу и макияж, а также подготовили несколько образов, соответствующих ее характеру. Работа стилистов помогла участнице по-новому взглянуть на собственную внешность и возможности самовыражения. Мария заявила, что прошлую Машу можно забыть — теперь это новый путь, и двигаться она хочет по-другому, начав все с чистого листа.

Для Марии перемены стали символом нового начала. Она призналась, что хочет оставить прежние сомнения позади и двигаться дальше с другим настроем.

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