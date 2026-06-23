По следам гения: как Лионель Месси забивал свои 18 мячей на чемпионатах мира

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает творить волшебство. Накануне своего 39-летия нападающий побил рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира: положил дубль Австрии и довел число мячей на мундиалях до 18.

Окунемся в историю и вспомним все голы неподражаемого аргентинца на главом турнире планеты.

2006

Месси дебютировал на чемпионатах мира 20 лет назад. Тогда 18-летний паренек еще не был игроком старта сборной Аргентины, и даже номер у него был не десятый, как все привыкли, а 19-й.

Тогдашний тренер «альбиселесте» Хосе Пекерман выпустил юниора на 74-й минуте в матче против Сербии и Черногории. Аргентинцы уверенно побеждали, и Месси мог чувствовать себя раскрепощенно (впрочем, когда было иначе). Лео отдал голевую на Эрнана Креспо и забил сам.

Фото: [ ФИФА ]

2010

Единственный из шести чемпионатов Месси, на котором он не забивал. При этом Лео приехал на турнир в статусе обладателя Золотого мяча, а Аргентина дошла до четвертьфинала. Однако на полях ЮАР ему не везло — было несколько попаданий в каркас ворот.

2014

На турнире в Бразилии аргентинцы дошли до финала, где уступили Германии в дополнительное время. Месси забивал в каждом матче группового этапа — Боснии и Герцеговине, Ирану и Нигерии (дважды). Причем иранцам он отгрузил на последней минуте, и то был единственный гол в игре.

Фото: [ ФИФА ]

Несмотря на поражение Аргентины в финале, Месси признали лучшим игроком турнира.

2018

На чемпионат в Россию Аргентина приехала не в лучшем состоянии. Команда не без труда пробилась в плей-офф, вырвав в решающем матче группового турнира победу у Нигерии (2:1). Месси в той игре открыл счет. В 1/8 финала Аргентина красиво боролась с Францией, но у трехцветных зарешал энергичный юноша Килиан Мбаппе, оформивший дубль (3:4).

2022

Чемпионат в Катаре стал турниром имени зрелости Месси. Лионель Скалони нашел необходимое сочетание слаженной общекомандной работы и умелого использования гения своей десятки.

В семи матчах турнира Месси забил семь мячей: пощадил только Польшу на групповом этапе, зато в финале забил сразу два французам. По голу от аргентинца получили Саудовская Аравия, Мексика, Австралия, Голландия и Хорватия.

Фото: [ ФИФА ]

Финал получился одним из лучших в истории. Аргентина уверенно вела 2:0 (Месси открыл счет с пенальти), но в концовке основного времени Мбаппе сделал дубль. В овертайме Лео вновь вывел Аргентину вперед, но на 118-й Килиан снова сравнял с пенальти. В послематчевой серии забили и Месси, и Мбаппе, но Аргентина была точнее (4:2).

Француз стал лучшим бомбардиром турнира с восемью мячами, а Месси был признан лучшим игроком (единственный, кто получал этот титул дважды). Ну, и главное — Лео наконец-то чемпион мира.

2026

Перед турниром эксперты не причисляли действующих чемпионов мира к главным фаворитам: дескать, Месси уже не тот. Указывали: Аргентина с Месси — это минус один человек в прессинге. Но команда Скалони и не пытается зажать соперника на его половине, она ждет, когда он сам отдаст ей мяч. А с квалификацией аргентинской защиты и наличием в центре поля таких волкодавов как Родриго де Поль и Алексис Маккалистер это неизбежно. И вот когда Аргентина получает мяч, на сцену выходит гений.

Именно Месси сообщает атакам сборной шик и скорость. Лео положил три Алжиру. Следующий матч обещал быть более сложным: Австрия Ральфа Рангника как раз жестким прессингом и отличается. Аргентина привычно не настаивала на владении, но как только мяч оказывался у Месси, начиналось волшебство. Он начал обе голевые атаки, которые сам и завершил.

Аргентина в двух матчах забила пять и не пропустила ни одного. Все пять — на счету Лео. Фантастика.