«Привилегия для избранных». Российские вузы разделят на элитные и массовые

В ближайшие десятилетия российскую систему высшего образования ожидают кардинальные преобразования. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По мнению эксперта, при условии сохранения господдержки среднего профессионального образования высшая школа будет поделена на два независимых друг от друга контура. Фундаментальное образование останется прерогативой двадцати ведущих вузов страны. Получить его смогут лишь академически одаренные дети, прошедшие жесткий отбор, а также выходцы из состоятельных семей. Для остальных абитуриентов доступ в элитные университеты будет фактически закрыт.

В свою очередь, массовые региональные вузы, прежде всего гуманитарные, ждет значительное сокращение, объединение или переориентация на нужды конкретных предприятий. Как отметил Александр Сафонов, высшее образование в регионах трансформируется в прикладное, что практически сотрет разницу между бакалавриатом и продвинутым колледжем.

Ранее сообщалось о том, что Симоньян предложила выпускникам выбирать между ЕГЭ и стартовым капиталом для бизнеса.