«Дешевле 2 млн — уже редкость»: опрос показал, сколько россияне готовы отдать за авто с пробегом

Согласно данным исследования автомобильного портала «Дром», большинство российских автовладельцев (55%) не рассматривают покупку подержанного автомобиля дороже 2 млн рублей. При этом 27% респондентов ориентируются на ценник до 700 тысяч – 1 млн рублей, а 28% готовы потратить на машину с пробегом от 1,5 до 2 млн рублей.

Опрос проводился с 27 апреля по 6 мая 2026 года, участие в нем приняли около 13 тысяч человек из разных регионов РФ.

Сторонников более дорогих вариантов оказалось меньше: 31% участников готовы купить «бэушку» за 2,5 млн рублей и выше. Из них 17% выбрали ценовой диапазон 2,5–3 млн рублей, еще 14% согласны на сумму 4–6 млн рублей.

В пресс-службе «Дрома» отметили, что бюджет до 1 млн рублей за подержанную машину чаще всего выбирают жители Крыма (43%), Башкирии (41%) и Ростовской области (40%). Не больше 2 млн рублей готовы отдать в Татарстане (36%), Хакасии (35%) и Воронежской области (34%).

Самая высокая доля тех, кто готов заплатить 2,5–3 млн рублей, зафиксирована на Сахалине (30%), в Ленинградской области и Красноярском крае (по 22%). Вариант с ценой 4–6 млн рублей также чаще выбирали жители Сахалина (22%) и Ленинградской области (18%), а также Приморья, Якутии и Хабаровского края (по 17%).

Участники опроса в комментариях указали, что при бюджете 1–2 млн рублей найти новый автомобиль в салоне сложно, за исключением отечественных моделей.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье чаще всего выбирают Lada Granta с 90-сильным мотором.