У владельца сети «Нефтьмагистраль» нашли элитную недвижимость на 3 млрд рублей

У Александра Ерастова, владельца сети АЗС «Нефтьмагистраль», где бензин стоит уже почти 110 рублей за литр, обнаружили недвижимость и другое имущество общей стоимостью около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

По данным журналистов, 55-летнему предпринимателю принадлежит поместье в элитном коттеджном поселке под Одинцово. На его территории находятся два дома, гараж и баня, общая стоимость усадьбы оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, у Ерастова есть шестикомнатная квартира в Хамовниках стоимостью около 500 миллионов рублей.

Бизнесмен передвигается на Bentley Continental GT 2022 года, цена которого составляет около 40 миллионов рублей. Ему также принадлежат пять автозаправочных станций в Москве и Подмосковье, одна из которых расположена на Даниловской набережной. Совокупная стоимость этих АЗС превышает 1 миллиард рублей.

На балансе самой компании «Нефтьмагистраль» числятся пентхаус площадью 600 квадратных метров в ЖК «Бродский» стоимостью почти 2 миллиарда рублей и автомобиль Ferrari Purosangue за 75 миллионов рублей.

В последние недели автомобилисты массово жаловались на цены на заправках этой сети: стоимость АИ-95 достигала 98 рублей, а АИ-100 — 109 рублей за литр. В связи с ситуацией Федеральная антимонопольная служба запросила у компании экономическое обоснование роста цен.

Ранее сообщалось о том, что экономист Николаев призвал ввести предельную наценку на бензин нужно по всем АЗС.