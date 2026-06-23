Правительство Германии ужесточает правила выхода на пенсию

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем прорабатывает масштабные корректировки пенсионного законодательства. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

В числе основных элементов готовящегося пакета – введение накопительной составляющей, усиление требований для досрочного прекращения трудовой деятельности, а также поэтапное поднятие возрастного порога выхода на заслуженный отдых.

Как уточняется в публикации, Мерц совместно с главой Минфина Ларсом Клингбайлем намерены вынести одобрение данного блока мер на заседании кабмина до парламентских каникул, которые стартуют в июле.

Среди предложений, которые профильная комиссия представит 23 июня, – постепенное введение добавочного отчисления в размере 2% от валового заработка. Эти средства планируется аккумулировать в госфонде и впоследствии инвестировать через рынки капитала.

Эксперты указывают, что корректировка пенсионного возраста будет увязана с динамикой средней продолжительности жизни: расчетный механизм предполагает, что ежегодное увеличение этого показателя удлиняет необходимый страховой стаж примерно на восемь месяцев. При этом ранее анонсированное повышение возрастной планки до 70 лет временно отложено.

Кроме того, в проекте содержится рекомендация отказаться от действующей льготной программы досрочного выхода на пенсию для граждан с 45-летним стажем уплаты взносов.

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