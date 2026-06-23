«Не заменяйте доктора роботом». Врач Соколова предупредила об ошибках ИИ при диагностике редких заболеваний

Доцент Пироговского университета Наталья Соколова в интервью ТАСС заявила, что полагаться исключительно на искусственный интеллект при постановке медицинского диагноза пока преждевременно.

По словам эксперта, нейросети демонстрируют впечатляющие результаты при работе со стандартными случаями, например, при расшифровке анализов щитовидной железы. Однако при столкновении со сложными или нетипичными состояниями точность их работы падает, а некоторые рекомендации, выдаваемые чат-ботами, могут быть небезопасными.

«Нейросеть может правильно заметить отклонение, но неправильно оценить его серьезность или предложить недостаточно точные дальнейшие действия», — пояснила Соколова.

Кроме того, она отметила, что качество результата сильно зависит от конкретной модели ИИ и от того, насколько грамотно сформулирован запрос. Врачи, использующие нейросети, не показывают значительного преимущества перед коллегами, работающими с традиционными ресурсами. Специалист подчеркнула, что ИИ не видит полной картины состояния пациента и не может учесть историю болезни, жалобы и другие факторы, поэтому его следует воспринимать только как справочный инструмент.

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