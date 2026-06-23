Мбаппе и Холанд сделали дубли во вторых матчах подряд на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке гонка лучших бомбардиров развивается в отдельную интригу. Аргентинец Лионель Месси ее возглавил, забив пять мячей в двух матчах, но в погоню за ним пустились главные снайперы нового поколения Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Сборная Франции ожидаемо легко расправилась с командой Ирака (3:0). Килиан Мбаппе сделал дубль, еще один мяч записал на свой счет Усман Дембеле. Ранее французский форвард дважды забил Сенегалу — в турнире у него четыре мяча.

Общее же число голов на чемпионатах мира Мбаппе довел до 16, догнав немца Мирослава Клозе, с которым теперь делит второе место.

Норвегия также уверенно шагает по турниру, одержав свою вторую победу подряд — 3:2 над Сенегалом. Эрлинг Холанд косплеит Мбаппе — у него тоже второй дубль подряд, и забивали они одним и тем же командам.

Теперь в третьем туре группового этапа Франция и Норвегия сыграют друг с другом. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, так что можно дать порезвиться своим суперфорвардам без оглядки на конечный результат.

Аргентинец Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя число своих голов до 18.