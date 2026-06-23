«Квартира вместо диплома». Симоньян предложила выпускникам выбирать между ЕГЭ и стартовым капиталом для бизнеса

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказала мнение, что принудительное поступление в высшие учебные заведения не приносит пользы школьникам, у которых мотивации к учебе. Соответствующее заявление она сделала в беседе с Владимиром Соловьевым в рамках программы ИС «Вести» .

Симоньян подчеркнула, что перед семьями выпускников должен стоять выбор. По ее словам, подготовительные курсы к Единому государственному экзамену и платное обучение в университетах связаны с существенными финансовыми затратами. В то же время, отметила она, часть молодых людей могла бы направить эти средства на приобретение недвижимости, открытие собственного предприятия или иные практические цели .

Главный редактор предложила адресовать подросткам вопрос об их истинных намерениях: желают ли они поступать в университет либо рассчитывают на финансовую поддержку для других начинаний, например, покупки жилья или получения стартового капитала для предпринимательской деятельности .

Симоньян полагает, что реализация такого подхода позволила бы сократить нагрузку на систему высшего образования. Если ряд школьников предпочтут альтернативные пути, в вузах освободятся бюджетные места для абитуриентов с высокой мотивацией к учебе. Свое предложение она также увязала с существующими проблемами ЕГЭ, который охарактеризовала как серьезное испытание как для детей, так и для их родителей. Она добавила, что многие семьи тратят значительные суммы на услуги репетиторов и подготовку, при этом не все подростки осознанно делают выбор в пользу получения диплома о высшем образовании .

Ранее сообщалось о том, что подмосковные вузы вошли в топ-100 лучших вузов страны по рейтингу RAEX-2026.