«Окна, выбитые ветром, и горы шифера на земле». Смерч повредил в Кушве 97 домов

Администрация Кушвы: смерч повредил 97 домов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

В городе Кушве смерч повредил 97 частных домовладений.

Как проинформировали в департаменте информационной политики Свердловской области, окончательные цифры разрушений и финансовых потерь станут известны только при естественном освещении.

В администрации муниципалитета уточнили, что сейчас речь идет о 97 поврежденных строениях. Более детальная инвентаризация последствий начнется утром, когда позволят погодные условия. Точные масштабы ущерба будут установлены после наступления светлого времени суток, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось о том, что в Кушве из-за смерча без света остались 4 тысячи домов.

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