«Окна, выбитые ветром, и горы шифера на земле». Смерч повредил в Кушве 97 домов

Как проинформировали в департаменте информационной политики Свердловской области, окончательные цифры разрушений и финансовых потерь станут известны только при естественном освещении.

В администрации муниципалитета уточнили, что сейчас речь идет о 97 поврежденных строениях. Более детальная инвентаризация последствий начнется утром, когда позволят погодные условия. Точные масштабы ущерба будут установлены после наступления светлого времени суток, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось о том, что в Кушве из-за смерча без света остались 4 тысячи домов.