«Окна, выбитые ветром, и горы шифера на земле». Смерч повредил в Кушве 97 домов
Администрация Кушвы: смерч повредил 97 домов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В городе Кушве смерч повредил 97 частных домовладений.
Как проинформировали в департаменте информационной политики Свердловской области, окончательные цифры разрушений и финансовых потерь станут известны только при естественном освещении.
В администрации муниципалитета уточнили, что сейчас речь идет о 97 поврежденных строениях. Более детальная инвентаризация последствий начнется утром, когда позволят погодные условия. Точные масштабы ущерба будут установлены после наступления светлого времени суток, добавили в мэрии.
Ранее сообщалось о том, что в Кушве из-за смерча без света остались 4 тысячи домов.