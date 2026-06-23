«Разговор на высшем уровне». Путин и Гаглоев обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Путин и Гаглоев обсудили сотрудничество России и Южной Осетии
Фото: [официальный сайт Президента РФ]
Владимир Путин принял в Кремле президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Встреча состоялась по инициативе российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», — заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что лидеры затронули перспективные направления развития двусторонних связей между странами. Подробностей о конкретных договоренностях не приводится.
Ранее сообщалось о том, что Путин пошутил про переводчика на встрече с премьером Камбоджи.