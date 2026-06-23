В Южно-Сахалинске 18-летний пешеход попал под колёса иномарки

В Южно-Сахалинске пешеход получил травмы в результате наезда автомобиля. Инцидент зафиксирован 22 июня в 15:25 на улице Ленина, у дома 293А. Данные о происшествии предоставлены региональным управлением ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства Toyota Succeed, личность которого пока не установлена, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть на разрешающий зеленый свет.

В результате дорожного инцидента 18-летний молодой человек получил повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что на переезде в Сахалинской области грузовик врезался в пассажирский поезд.