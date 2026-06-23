«Ночь разорванного неба». Около 250 БПЛА атаковали южные рубежи России от Керчи до Ростова в ночь на 23 июня

По данным мониторинговых каналов, противник задействовал около 250 БПЛА самолетного типа, целями стали Крым, Краснодарский край, Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР и Ростовская область.

Республика Крым и Керченский пролив

Активная фаза началась в 00:00 с подлета дронов к северу и востоку полуострова. В 00:02 объявлена тревога в Керчи и районе Крымского моста, движение по которому перекрыли накануне вечером. Атаки фиксировались в Джанкойском, Раздольненском и Ленинском районах, причем дроны шли в том числе со стороны моря .

Краснодарский край

Уже в 00:01 опасность нависла над всем краем. К 00:18 тревога охватила Анапу, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Новороссийске официально объявили угрозу, в Анапе включили сирены. К 00:24 под угрозой оказались Краснодар, Крымск, Абинск и Северский район.

Новые регионы и Ростовская область

В 00:03 снова возникла угроза для Луганска. В 00:06 тревога сохранялась в Мариуполе. В Херсонской области под удар попали Геническ и Новотроицкое, к 00:19 тревога распространена на Чонгар. В 00:33 сообщалось о взрывах в Донецке, к 00:44 в Бердянске зафиксированы перебои с электричеством. В 00:20 опасность распространилась на Каменск-Шахтинский в Ростовской области.