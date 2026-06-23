Столетняя фанатка Месси попала в телетрансляцию матча Аргентины с Австрией на ЧМ

Столетняя фанатка Лионеля Месси стала звездой телетрансляции матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Австрией. Камера выхватила бабушку по имени Иоланда, державшую плакат с надписью «100 Year Old Messi Fan» («столетняя фанатка Месси»).

Страстная болельщица старается не пропускать матчи со своим кумиром. Ранее она была замечена на игре «Интер Майами» с плакатом «Messi will you marry me?» («Месси, женишься на мне?») Иоланда мечтает когда-нибудь лично встретиться с Лео.

В матче с Австрией (2:0) бабушка стала свидетельницей исторического рекорда Месси. Аргентинец сделал дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя число голов на них до 18.