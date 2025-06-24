Победный гол Кварацхелии, команда Месси в плей-офф: что происходит на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, завершились соревнования в двух группах на предварительном этапе.

Хвича помог ПСЖ пройти в плей-офф

В группе В ПСЖ достаточно было одержать победу над аутсайдером «Сиэтл Саундерс» с любым счетом, чтобы пройти в плей-офф. Победители Лиги чемпионов с этой задачей уверенно справились — 2:0.

Хвича Кварацхелия открыл счет на 35-й минуте, и этот гол оказался победным. Всего у бывшего игрока «Рубина» и «Локомотива» гол и два ассиста в трех матчах. Во втором тайме Ашраф Хакими закрепил победу ПСЖ.

Фото: [ ФИФА ]

Вторая путевка в плей-офф от этой группы разыгрывалась в очном поединке «Атлетико» и «Ботафого». Мадридцам для прохода необходимо было побеждать с крупным счетом. Победы они добились, но минимальной — единственный мяч на 87-й минуте забил Антуан Гризманн.

В итоге ПСЖ, «Атлетико» и «Ботафого» набрали по шесть очков, но за счет лучшей разницы в играх между собой дальше прошли ПСЖ и «Ботафого».

Месси молчал, зато сказал свое слово Суарес

В группе А «Интер Майами» и «Палмейрас» устраивала ничья. В этом случае обе команды проходили в плей-офф независимо от результата матча между «Порту» и «Аль-Ахли».

Лидер «Интера» Лео Месси на этот раз отметился только желтой карточкой, зато его давний партнер по «Барселоне» Луис Суарес записал на свой счет гол+пас. «Интер» вел в счете 2:0, но в концовке матча вышедшие на замену Маурисио и Паулиньо забили по мячу.

Фото: [ ФИФА ]

«Порту» и «Аль-Ахли» одновременно устроили перестрелку ­— 4:4. Нападающий египетского клуба Вессам Абу Али оформил хет-трик. Португальцы сравняли счет на 89-й минуте благодаря голу нападающего Пепе. Но все это уже не имело значения: обе команды завершили борьбу на турнире.

Отметим, что европейцы потеряли сразу два клуба по окончании турниров в двух группах.