Победный гол Месси, сенсационное поражение ПСЖ: что происходит на клубном ЧМ

На клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в США, в двух группах были сыграны матчи второго тура.

Не забывайте про Месси

После ничьей в первом туре с «Аль-Ахли» (0:0) шансы «Интера Майами» на выход в плей-офф казались очень сомнительными. Но пока в твоей команде играет Лионель Месси, складывать оружие преждевременно.

Португальский «Порту» быстро повел в счете, заработав пенальти уже на четвертой минуте (его реализовал Саму Агехова). Но во втором тайме «Интер» переломил ход игры. Вначале Тео Сеговия завершил комбинацию партнеров, а затем Лео заработал штрафной и сам же шикарно исполнил удар — 2:1. Это был 68-й гол аргентинца в карьере, забитый прямым ударом со штрафного.

Во втором матче группы «Палмейрас» разобрался с «Аль-Ахли» — 2:0. Вессам Абу Али пришел помогать обороне и отправил мяч в свои ворота, а затем Флако Лопес укрепил преимущество бразильского клуба.

«Интер Майами» и «Палмейрас» набрали по четыре очка и близки к выходу из группы. У «Порту» и «Аль-Ахли» по одному баллу.

Победитель Лиги чемпионов не забил

Фото: [ ФИФА ]

Победитель Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» начал турнир с яркой победы над «Атлетико» (4:0). Но во втором туре фаворит допустил осечку, уступив бразильскому «Ботафого» (0:1).

Единственный мяч на 36-й минуте забил Игор Жезус.

Парижане превзошли соперника по владению мячом (75% против 25%) и по числу ударов (16 против 4), подали 10 угловых против единственного у «Ботафого». Но реализовать столь весомое преимущество им не удалось.

«Атлетико» возвращается в борьбу

В другом матче группы «Атлетико» обыграл «Сиэтл Саундерс» — 3:1. Дублем отметился Пабло Барриос, еще один гол на счету экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля. В составе «Сиэтла» отличился словак Альберт Руснак.

Фото: [ ФИФА ]

В группе В сложилась интересная ситуация. Лидирует «Ботафого» с шестью очками, у ПСЖ и «Атлетико» по три балла, «Сиэтл» очков не набрал.

Поражение от «Ботафого» вряд ли скажется на турнирных перспективах парижан — им достаточно просто обыграть «Сиэтл». А вот «Атлетико» в этом случае устроит только крупная победа над «Ботафого».