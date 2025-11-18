Почему «Динамо» уволило тренера Кудашова: все версии произошедшего и при чем тут Ротенберг

В понедельник, 17 ноября, ХК «Динамо» отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова, который работал в клубе с 2021 года и считался одним из лучших российских специалистов.

Увольнение оказалось неожиданным и породило массу версий произошедшего. Портал «Подмосковье сегодня» собрал все возможные причины отставки Кудашова.

Неудовлетворительные результаты

«Динамо» турбулентно начало сезон и в какое-то время даже находилось вне зоны плей-офф. Если бы Кудашова отправили в отставку в сентябре-октябре, увольнение легко бы вписывалось в эту версию. Однако «Динамо» давно выправило ситуацию и показывало стабильные результаты. На момент отставки Кудашова бело-голубые занимали пятое место в Западной конференции с 33 очками.

Правда, в ноябре были три поражения подряд — от СКА, «Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барса». Но Кудашов был уволен, когда эта серия уже завершилась, — после победы над «Сибирью».

Конфликт с игроками

Фото: [ Максим Комтуа/ХК «Динамо» ]

По данным «СЭ», не все в порядке было в раздевалке бело-голубых. Триггером стал конфликт главного тренера с канадским нападающим Максом Комтуа. Кудашов был готов обменять форварда из-за проблем с дисциплиной — за 23 матча тот успел собрать 56 минут штрафа, тогда как его результативность по сравнению с прошлым сезоном понизилась. По итогам предыдущей регулярки у Комтуа было 50 очков после 62 матчей, сейчас — 15 в 23 играх.

В команде любят весельчака-канадца — и игроки, и часть руководства. В итоге Комтуа отстояли, но напряженность в раздевалке осталась. Но на повод для скоропалительного удаления это вряд ли тянет, если внутри команды не случилось конфликтов, скрытых от глаз общественности. А так практически никогда не бывает — так или иначе все выплывает наружу.

Ссора с гендиректором

Как сообщил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов, причиной увольнения могли быть разногласия с гендиректором клуба Сергеем Сушко. Якобы перепалка между ними состоялась аккурат накануне выезда команды в Новосибирск.

Фото: [ ХК «Динамо» ]

Ерыкалов отмечал, что костер неприязненных отношений между Кудашовым и Сушко тлел уже давно — с тех пор, когда тренер отказался взять в команду сына гендиректора. В настоящее время Максим Сушко играет в «Нефтехимике», но в основу попадает не всегда — в его активе всего 0+2 в 11 матчах при айс-тайме 11:35.

«У меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем. Мы с ним расстались на хорошей ноте. Зачем искать конфликты, которых нет?» — поспешил опровергнуть эту версию увольнения Сергей Сушко.

При чем тут Роман Ротенберг

Фото: [ соцсети ]

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг после отставки из петербургского клуба получил работу в «Динамо». Он входит в состав совета директоров и увлеченно занимается развитием юношеского хоккея в столичном клубе.

Самая конспирологическая версия увольнения Кудашова — Ротенберг расчистил место под себя. Наблюдатели указывали, что в свое время Ротенберг «подсидел» Кудашова в СКА, да и в целом отношения между двумя специалистами не всегда были дружественными. Но нужно напомнить, что в СКА Ротенберг стал главным тренером не сразу после отставки Кудашова — тогда, в 2020 году, СКА возглавил Валерий Брагин и проработал в этой должности полтора сезона.

Фото: [ Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов/ХК «Динамо» ]

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен помощник Кудашова, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов. У члена легендарной «русской пятерки» в «Детройте» практически нет опыта самостоятельной работы, но эксперты утверждают, что если все пойдет без эксцессов, то Козлова утвердят главным как минимум до конца сезона.

Роман Ротенберг, конечно, может вернуться к тренерской деятельности, но, скорее, это может произойти летом, когда у специалиста будет возможность собрать команду «под себя», или же в случае форс-мажорных обстоятельств.