Эксперт предупредил водителей о скрытой опасности антигистаминных препаратов

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в беседе с « Газетой.Ru » напомнил, что современные средства от аллергии, вопреки распространенному мнению, не всегда позволяют сохранять привычный уровень активности. По словам специалиста, некоторые антигистаминные препараты влияют на скорость реакции и устойчивость внимания, что приобретает особое значение для водителей, поскольку управление автомобилем требует постоянной концентрации и мгновенных действий при изменении дорожной обстановки.

Эксперт пояснил механизм развития аллергической реакции: она возникает из-за гистамина — вещества, уровень которого резко повышается при контакте с аллергеном. Гистамин воздействует на Н1-рецепторы в тканях, вызывая отек слизистых, зуд, слезотечение и чихание. Антигистаминные препараты, как уточнил Панов, блокируют эти рецепторы, уменьшая проявления аллергии. Однако некоторые средства действуют также на Н1-рецепторы в головном мозге, что может приводить к сонливости, замедлению реакции и снижению концентрации.

По словам доцента, это особенно характерно для препаратов первого поколения — на основе дифенгидрамина, хлоропирамина и клемастина. Средства второго и третьего поколения, отметил специалист, вызывают заторможенность гораздо реже, но при этом подчеркнул, что реакция организма всегда индивидуальна, особенно в первые дни приема лекарства.

Алексей Панов также обратил внимание, что в инструкции к каждому средству содержатся противопоказания и возможные последствия. Поэтому перед тем, как сесть за руль после приема лекарства, необходимо внимательно изучить инструкцию и при необходимости обсудить с врачом выбор препарата.

В заключение химик резюмировал: если после приема лекарства появляется сонливость, снижается концентрация или замедляется реакция, от управления автомобилем лучше отказаться на некоторое время, а затем вместе со специалистом подобрать другой препарат или скорректировать схему лечения.

Ранее сообщалось, что ночные смены повышают риск болезней.