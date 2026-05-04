Психолог объяснила, почему люди ведутся на мошеннические курсы быстрого заработка

Психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, почему люди попадаются на уловки мошенников и покупают финансовые курсы, обещающие быстрый заработок. По словам специалиста, в основе этого поведения лежит древний механизм выживания.

Как пояснила Шпагина, человеческий мозг устроен так, что пример чужой выгоды активирует центры удовольствия сильнее, чем предупреждение об опасности. Увидев чужой успех, у человека включается система зеркальных нейронов, заставляя буквально проживать ситуацию как свою. При этом страх потери, отметила психолог, остается абстракцией, не подкрепленной личным опытом, и мозг выбирает то, что уже «попробовал» на примере другого.

Вторым ключевым механизмом, по словам эксперта, является стадный инстинкт и социальное доказательство. Тысячи лет эволюции научили людей: если все бегут в одну сторону, там либо еда, либо опасность, но безопаснее бежать со всеми. В современном мире, добавила Шпагина, этот инстинкт трансформировался в убеждение «если все покупают, значит, это надежно». Когда человек видит в чате десятки сообщений о том, как люди «поднялись», его древний мозг воспринимает это как сигнал о безопасном источнике ресурса, а критическое мышление отключается.

Кроме того, специалист указала на феномен, известный как «ошибка выжившего». О финансовых курсах, подчеркнула она, пишут только те, кто якобы заработал, тогда как потерпевшие неудачу либо молчат, либо блокируются модераторами. В результате у человека формируется искаженная картина, где успешными выглядят 90%, при этом доступа к данным о реальных потерях у него нет. Мозг, как заметила психолог, оперирует только видимыми примерами успеха, игнорируя невидимые жертвы.

Шпагина также обратила внимание, что чем детальнее описан чужой успех, тем он убедительнее. Подробные истории — с точным временем и суммами — заставляют мозг дорисовывать картинку, погружаться в нее и примерять на себя, создавая иллюзию воспроизводимости. Единственным способом противостоять этой ловушке, заключила эксперт, является введение жесткого правила: не принимать финансовых решений на эмоциях, особенно в чатах и каналах, пестрящих «историями успеха».

Ранее сообщалось, что армейский стаж и пособия часто исчезают из отчетов для пенсии.