Онищенко назвал алкоголь и курение самыми смертоносными привычками
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что алкоголь и курение, включая использование вейпов, относятся к смертельно опасным привычкам, которые затрагивают большое количество людей.
По словам академика, именно курение и алкоголь наносят наибольший вред как каждому отдельному человеку, так и популяции в целом. Онищенко добавил, что в настоящее время к этим угрозам присоединились так называемые вейпы.
Специалист подчеркнул, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает огромное число людей.
