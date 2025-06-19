Почему «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в Кубке Стэнли: пять причин

«Флорида Пантерз» второй год подряд берут Кубок Стэнли, вновь обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз». Причем нынешняя победа получилась еще более убедительной: «Пантерам» понадобилось в финале шесть матчей, а не семь, а решающая игра (5:1) показала тотальное превосходство клуба с юга Флориды.

Портал «Подмосковье сегодня» анализирует причины успеха клуба, за который выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Разница в классе вратарей

Бытует мнение, что в плей-офф НХЛ хороший вратарь — это как минимум половина залога успеха команды. Это не совсем так, случалось, что Кубок Стэнли выигрывали команды с достаточно средними вратарями, но для этого им нужно было обладать другими козырями. Но спорить о значимости голкипера в плей-офф точно не стоит.

Сергей Бобровский пропускал в плей-офф в среднем 2,2 шайбы, отражая 91,4% бросков. У основного голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера ­— 2,99 и 89,0%, у его сменщика Кэлвина Пиккара — 2,85 и 88,6%.

Но дело не только в цифрах, хотя и они весьма убедительны. Бобровский выручал в сложнейших моментах и придавал уверенность своим партнерам, о вратарях «Эдмонтона» такого сказать нельзя.

Фото: [ Сергей Бобровский/ХК «Флорида Пантерз» ]

Тренерский штаб «Эдмонтона» до последнего момента не мог определиться, кто же встанет в рамку в шестом матче. В итоге выбрали более статусного Скиннера. В концовке второго периода он неловко отбил перед собой шайбу после наброса Картера Верхаге, а Александр Барков и Сэм Райнхарт организовали гол. Счет стал 3:0, а положение «Эдмонтона» стало почти безнадежным.

Дырявая защита «Эдмонтона»

В межсезонье «Флорида» потеряла креативных защитников Брэндона Монтура и Оливера Экмана-Ларссона, но в «Пантерз» решили не заморачиваться на этот счет: пусть игроки обороны занимаются своими прямыми обязанностями. И защитники-домоседы Густав Форслинг, Дмитрий Куликов и Нико Миккола отлично обеспечивали безопасность своих ворот.

«Эдмонтон» упаковал линию обороны пакмуверами, которые неплохо помогали в атаке, но у своих ворот допускали чудовищные ляпы. Первая серия плей-офф с «Лос-Анджелес» начиналась просто катастрофически. Пара Дарнелл Нерс — Эван Бушар выглядела школьниками на фоне не особо-то изощренного нападения «Кингз». Ее потом разбили, но полностью проблемы это не решило.

В шестом матче Райнхарт издевательски разделался с Маттиасом Экхольмом (чуть ли не лучшим оборонцем «Эдмонтона») и Бушаром, открыв счет после сольного прохода.

Глубина состава

У «Эдмонтона» есть великолепные Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (по 33 очка в плей-офф). Героически проявил себя ветеран Кори Перри (10 шайб). Неплохие баллы в итоге записали на свой счет выходящие в первом большинстве Райан Ньюджент-Хопкинс (20 очков) и Бушар (23), но дальше пропасть. Каспери Капанен и Василий Подколзин забросили по три шайбы, Виктор Арвидссон — две, Джефф Скиннер — одну. А ведь это достаточно статусные нападающие.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Теперь посмотрим на лидеров по результативности «Флориды»: Райнхарт, Мэттью Ткачак, Верхаге — по 23 очка, Сэм Беннетт и Барков — по 22, Брэд Маршан — 20, Еету Луостаринен — 19, Антон Лунделл — 18, Эван Родригес — 15. То есть результативные баллы достаточно ровно распределились между нападающими топ-9. Таким образом, угроза могла исходить от каждого звена «Флориды».

Тренерский штаб «Эдмонтона» часто использовал Макдэвида и Драйзайтля вместе, но одно звено, даже такое мощное, нейтрализовать удавалось, а от остальных угрозы почти не было.

Работа менеджмента

«Эдмонтон» перед сезоном расстался с рядом молодых игроков, которые затем отлично проявили себя в других клубах — Райан Маклауд в «Баффало», Дилан Холлоуэй и Филип Броберг в «Сент-Луисе». Взамен набрали игроков более опытных, но и состав получился слишком разношерстным. Сбить его до начала плей-офф в единое целое так и не удалось.

«Флорида» сделала блестящие приобретения в дедлайн. Прежде всего, речь о Маршане, который переосмыслил игру третьего звена и добавил еще больше страсти в и без того огненный хоккей «Пантерз». Кроме того, «Флорида» вытащила из «Чикаго» совсем затосковавшего защитника Сета Джонса, который усилил игру команды на синей линии.

Тренерский штаб

Тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух — безусловно, перспективный специалист. Но с перечисленными выше проблемами в составе ему совладать не удалось. Любые ходы выглядели как натягивание тришкиного кафтана на самые уязвимые места.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Пол Морис — один из самых опытных тренеров лиги, в НХЛ он работает еще с прошлого века. Долгое время у него не получалось добиться серьезного успеха, но прошлогодняя победа «Флориды» добавила Морису уверенности. В итоге вместе с менеджментом клуба главный тренер выстроил команду, которая трижды сыграла в финале, забрала два Кубка Стэнли и еще отнюдь не исчерпала свой потенциал.