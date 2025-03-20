Под сенью величия: хоккеисты, ставшие звездами благодаря Овечкину

Эксперты и все без исключения игроки «Вашингтон Кэпиталз» отмечают одно качество Александра Овечкина: он делает своих партнеров лучше. Капитан «Столичных» — стержень команды, он сплачивает игроков «Вашингтона» за пределами площадки, а выходящие с ним на лед партнеры получают шанс для карьерного рывка.

Безусловно, эти игроки обладают талантом и набором отменных хоккейных качеств (иначе они вряд ли бы оказались в НХЛ), но их карьера расцветала, потому что рядом был Овечкин.

Никлас Бэкстрем

Фото: [ flickr.com ]

Шведский центрфорвард — многолетний и, наверное, самый любимый партнер Овечкина. Их дружба и взаимодействия на льду даже были обыграны в уморительном рекламном ролике страховой компании, являющейся партнером НХЛ.

Овечкин и Бэкстрем валяются на диване в доме Овечкина и поедают хлопья. Подходит жена Овечкина Анастасия и спрашивает: «Алекс, что Бэкстрем делает в твоем страховом полисе?» Овечкин разъясняет: «Мы дуэт. Если со мной что-то произойдет, кому Бэкки будет пасовать? У него просядет статистика в большинстве. Как он будет зарабатывать передачи? Что тогда?» Невозмутимый Бэкстрем добавляет: «Да, что тогда?» После этого возникает фотография Овечкина и Бэкстрема со слоганом: «Защитите людей, которые зависят от вас, на льду и вне его».

Бэкстрем чуть моложе Овечкина, ему 37. «Вашингтон» выбрал шведа на драфте-2006 под общим четвертым номером. Нападающий дебютировал в сезоне-2007/08 и быстро стал идеальным «подносчиком снарядов» для Овечкина. Тогда и родился легендарный мем про «офис Овечкина» — точку на левом круге вбрасывания, куда снайперу приходили под бросок передачи от Бэкстрема.

Бэкстрем в лучшем своем сезоне-2009/10 выбил сотню — 101 (33+68) очко, гроссмейстерский показатель, приглашение в сонм великих. Всего в НХЛ швед провел 1105 матчей и набрал 1033 (271+762) очка.

Чего не было у отличного шведского распасовщика, так это непоколебимого здоровья Овечкина. Карьеру Бэкстрема омрачили многочисленные травмы. Он и сейчас числится в ростере команды с последним контрактным годом. Но в минувшем сезоне нападающий вышел всего в восьми играх, а текущий пропускает полностью, фактически завершив карьеру.

Евгений Кузнецов

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Российский центрфорвард до приезда в НХЛ успел пообтереться во взрослом хоккее в составе «Трактора», и за океан челябинец отправлялся уже в статусе молодой звезды.

Не все было гладко на старте заокеанской карьеры, но, когда Кузнецова поставили в звено к Овечкину, он действительно зажег. Лучшим стал сезон-2017/18. В регулярном чемпионате Кузнецов набрал 83 (27+56) очка и внес огромный вклад в завоевание «Вашингтоном» Кубка Стэнли.

С учетом личностных особенностей Кузнецова (портал «Подмосковье сегодня» уже рассказывал о его проблемах) можно предположить, что его карьера в НХЛ вряд ли была бы такой яркой, если бы рядом с ним не было надежного старшего товарища.

Дилан Строум

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Переходим к нынешним партнерам Great 8. Дилан Строум считался талантом еще по юниорам, «Аризона» выбрала его под общим третьим номером на легендарном драфте-2015. Тогда первыми двумя ушли Коннор Макдэвид и Джек Айкел, а ниже еще целая россыпь будущих звезд НХЛ — Митч Марнер, Зак Веренски, Микко Рантанен, Кирилл Капризов, Мэтью Барзал, Кайл Коннор, Трэвис Конекны, Себастьян Ахо и другие.

Но ни в «Аризоне», ни затем в «Чикаго» Строум не оправдывал щедрых авансов: игрок вроде бы неплохой, умеющий все, но при этом всего по чуть-чуть не достает, чтобы вырасти в полноценную звезду.

В лучшем «довашингтонском» сезоне Строум набрал 51 очко. В 2022 году «Вашингтон» подписал ставшего ограниченно свободным агентом игрока на год, для пробы: вдруг пойдет? К этому времени начался спад у Кузнецова, Бэкстрема окончательно замучили травмы, и Строум стал центрить в звене Овечкина. Первый сезон — 65 очков и продление контракта с увеличением зарплаты с $3,5 млн в год до $5 млн. Второй сезон — 67 очков. В нынешнем регулярном чемпионате Строум является лучшим бомбардиром команды — 67 (22+45) очков в 68 матчах. До конца регулярки «Вашингтону» остается 14 игр, так что Дилан вполне может выйти на отметку в 80 баллов.

Алексей Протас

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

В недавнем матче с «Детройтом» (4:1) 24-летний нападающий сделал две передачи и установил рекорд результативности для белорусских игроков в НХЛ. Сейчас у Протаса 61 (29+32) очка, и за оставшиеся игры он наверняка еще поднимет планку рекорда.

Внушительные габариты (198 см, 102 кг) белоруса предполагают видеть в нем игрока силового плана. Однако Протас техничен, достаточно быстр и обладает приличным броском. Хотя и потолкаться у бортов он, конечно, тоже умеет. Ко всем этим замечательным качествам добавляется еще одно обстоятельство: Протас чаще всего выходит в звене с Овечкиным и Строумом.

В этом сезоне «Вашингтон» стал сенсационным лидером чемпионата. В 68 матчах команда набрала 98 очков и ведет борьбу за Президентский кубок с «Виннипегом» (у лидера Западной конференции столько же набранных очков, но после 69 игр). Эксперты отмечают работу молодого главного тренера Спенсера Карбери и толковый менеджмент клуба в межсезонье. Но и теневую роль Овечкина в процессе становления команды нельзя забывать.