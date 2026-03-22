Покер Кордобы, выздоровление ЦСКА, «Зенит» остановил «Динамо»: обзор РПЛ

Бенефис Кордобы

«Краснодар» неожиданно легко разобрался с «Пари НН» — волжане неплохо смотрелись после рестарта сезона, забрав две победы подряд. Но в этот раз они не ничего не смогли противопоставить форварду хозяев Джону Кордобе.

Колумбиец забил четыре — 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах. Голы получились разными. В первом случае Кордоба принял дальнюю передачу, отыгрался на фланг, побежал в штрафную и замкнул обратную передачу головой. Второй гол — замкнул прострел Никиты Кривцова, умно под него открывшись. Третий — продавил защитника гостей. Четвертый — перехватил неудачный пас и хладнокровно реализовал выход один на один. Еще один гол краснодарцев забил Кривцов — 5:0.

Покер Кордобы — второй в сезоне. Ранее четыре мяча в одном матче забил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков — в десятом туре против «Оренбурга» (5:2). Краснодарский колумбиец возглавил бомбардирский зачет чемпионата, доведя свой лицевой счет до 13 голов.

ЦСКА собрался после неудач

ЦСКА катастрофически начал весну — три поражения в РПЛ и кубковый разгром от «Краснодара» (0:4). После него стало известно о демарше бразильского защитника Мойзеса — один из лидеров команды публично усомнился в компетентности главного тренера Фабио Челестини и предсказуемо был отстранен от тренировок с основы.

В матче с неуступчивым махачкалинским «Динамо» Челестини изрядно перетасовал состав, оставив в старте только одно бразильца. Энрике Кармо и стал лучшим игроком матча, открыл счет сам (невысокий хавбек забил головой) и ассистировал Матвею Кисляку.

Махачкалинцы попытались вернуться в игру, Гамид Агаларов сократил счет. Но ЦСКА в этот вечер был сильнее, и во втором тайме Тамерлан Мусаев в высоком прыжке переправил мяч в ворота после мягкого навеса Данила Кругового. 3:1 — армейцы могут выдохнуть.

«Зенит» остановил «Динамо»

В центральном матче тура «Динамо» принимало «Зенит». Бело-голубые оказались единственной командой, которая в весенней части сезона показала стопроцентный результат. Однако «Зенит» деловито прервал успешную серию москвичей.

Джон Джон открыл счет на 22-й минуте. «Динамо» смогло пережить удар, и Артур Гомес сравнял, откликнувшись на фланговую передачу. Но на перерыв все равно ушел лидером «Зенит». Александр Соболев забил в третьем матче РПЛ подряд — впервые за петербургский клуб. Нападающий мощно опередил защитника и переправил мяч в ворота после передачи Максима Глушенкова.

Во втором тайме была почти равная игра, и «Динамо» сохраняло шансы на отыгрыш. Но на 85-й минуте «Зенит» разыграл блестящую комбинацию. В ее концовке Соболев отблагодарил Глушенкова — откатил ему мяч под удар, и полузащитник эффектно зарядил в девятку. 3:1.

Эксперименты Карседо

«Спартак» играл в Оренбурге, где по непонятной традиции чувствует себя некомфортно. Красно-белые не забивали здесь с 2020 года, три последних матча в Оренбурге в РПЛ принесли «Спартаку» два поражения со счетом 0:2 и нулевую ничью.

Хуан Карлос Карседо в игре с уральцами пошел на эксперименты. На острие атаки вышел Ливай Гарсия, давно не попадавший в стартовый состав, Жедсон Фернандеш передвинулся на фланг, а Руслан Литвинов занял место в опорной зоне. Пабло Солари, накосячивший в матче с «Зенитом», остался в запасе и в свой 25-й день рождения вышел лишь на десять минут.

Идеи испанца сработали. Ливай Гарсия открыл счет уже на 17-й минуте, завершив красивую атаку с участием Маркиньоса и Эсекьеля Барко. Литвинов спустя четверть часа игры вколотил второй мощным ударом в девятку. Голов в матче больше не случилось, хотя обе команды в обороне не отсиживались. Но оренбуржцам забить не хватило класса, а спартаковцам — собранности.

Другие результаты

«Балтика» разнесла «Сочи» со счетом 4:0. Два мяча калининградцы забили в дебюте игры (Сергей Волков и Александр Филин) и два — в концовке (Максим Петров и Михаил Рядно).

«Локомотив» разгромил «Акрон» со счетом 5:1. Причем все мячи были забиты в первом тайме. Сесар Монтес открыл счет уже на седьмой минуте, «Акрон» вскоре ответил голом Кевина Аревало. Однако вслед за этим тольяттинцы развалились, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков довели дело до разгрома.

«Ахмат» продлил серию без поражений — весной у грозненцев две победы и две ничьи. В 22-м туре единственный мяч в матче с «Ростовом» забил Эгаш Касинтура. Внимание к матчу было привлечено к эпизоду, который, к счастью, не стал трагическим. На 47-й минуте игрок «Ахмата» Мирослав Богосавац получил удар в голову после столкновения с ростовчанином Андреем Ланговичем. Футболист потерял сознание и был госпитализирован прямо с поля. Кажется, обошлось. Пресс-служба «Ахмата» сообщила, что состояние Богосаваца удовлетворительное. У него диагностировано легкое сотрясение, также в больнице футболисту зашили рваную рану губы.

«Крылья Советов» и «Рубин» в Самаре голов не забили.

Турнирное положение

В верхней части таблицы изменений не произошло — первые шесть команд одержали убедительные победы. Таким образом, «Краснодар» лидирует с 49 очками, «Зенит» отстает на один балл. «Локомотив» сохранил за собой третье место (44 очка), далее идут «Балтика» (42), ЦСКА (39) и «Спартак» (38).

Места с седьмого по девятое занимают московское «Динамо», «Ахмат» и «Рубин» — у них по 30 баллов. Остальным предстоит борьба за выживание. У «Акрона» и «Ростова» по 22 очка, у махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» — по 21, у «Пари НН» — 20, у «Оренбурга» — 18. «Сочи», похоже, могут готовить себя к «лучшей лиге мира», у южан всего 9 очков, весной они проиграли все четыре матча.