«Третья форма денег». Цифровой рубль начнут в России с 1 сентября

Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября и будет происходить поэтапно. О плавном запуске новой формы национальной валюты в интервью агентству ТАСС рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Планируется, что с 1 сентября 2026 года услуги с использованием цифрового рубля начнут предоставлять 21 банк. Как пояснил парламентарий, процесс расширения этой практики будет постепенным: к сентябрю 2028 года к системе должны подключиться все кредитные организации.

«С 1 сентября вступает в силу закон (о поэтапном введении цифрового рубля – прим. ТАСС) и начнется поэтапное внедрение цифровой валюты у нас в стране, в некоторых банках. Граждане могут пользоваться цифровой валютой через свои банковские приложения», – заявил сенатор.

По словам Шейкина, переход к новой форме расчетов будет плавным, что необходимо для адаптации инфраструктуры и обеспечения удобства для граждан. Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Технически он является уникальным цифровым кодом, записи о котором хранятся на электронных кошельках клиентов, размещенных на специальной платформе Банка России.

Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, необходимо будет зарегистрироваться на платформе и открыть электронный кошелек через мобильное приложение своего банка. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. Цифровой рубль можно будет получать в качестве зарплаты и других выплат, а также использовать для оплаты покупок и переводов. Важно отметить, что конвертация происходит по курсу один к одному без комиссии, но снимать цифровые рубли в банкомате напрямую невозможно, а проценты на остаток и кешбэк не начисляются.

Ранее сообщалось о том, что экономист Кривелевич связал любовь россиян к наличным с цифровым стрессом.