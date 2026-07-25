3D-модель Красной Поляны и экология в «Сириусе»: школьница из Химок вошла в команду ученых

В 2026 году в рамках всероссийского конкурса «Большие вызовы» по направлению «Экология и изучение изменений климата» собралась команда юных и опытных исследователей. Их цель — создать комплексную геоинформационную систему и трехмерную цифровую модель рельефа одного из перспективных кластеров страны — «Красной Поляны». Руководство проектом взяли на себя ученые Научно-технологического университета «Сириус». В число участников группы вошла школьница из Химок Дарья Никитина, которая совсем недавно перешагнула порог 11-ого класса, сообщили в администрации городского округа.

Исследовательская задача, поставленная перед коллективом, требует серьезной проработки рельефа, детального изучения структуры горных пород и их состава. Для этого задействуются передовые технические средства. Итоговым продуктом станет не просто наглядная 3D-визуализация местности, но и полноценный банк геоданных. Такие материалы в перспективе могут лечь в основу анализа климатических сдвигов или использоваться для градостроительного проектирования.

Научная биография Дарьи началась задолго до попадания в «Сириус». За плечами у девушки — несколько реализованных экологических инициатив. Ключевую роль в ее становлении сыграла школьный учитель географии и биологии Наталья Шульженко, которая помогает воспитанникам с первыми шагами в науке.

Одним из ярких проектов Никитиной стало исследование шумового загрязнения в химкинском парке «Дубки». Работа, проведенная в 2026 году, позволила старшекласснице на практике освоить алгоритмы сбора полевых данных и их статистическую обработку в условиях плотной городской застройки.

Уровень подготовки в Химкинском лицее вышел на новый этап: в текущем году учебному заведению присвоили статус Федеральной инновационной площадки в экологической сфере. Это автоматически усиливает кооперацию с вузами и исследовательскими центрами, открывает ребятам доступ к высокотехнологичному оборудованию и актуальным научным проблематикам. Кроме того, помогает им гораздо осознаннее выбирать профессиональные траектории.

Системная работа по экологическому просвещению в лицее ведется постоянно. В июне этого года состоялась очередная полевая практика экологического отряда — в ней приняли участие 40 лицеистов. Наставниками выступили педагоги Наталья Шульженко и Татьяна Енгел. Программа сочетала лекционные занятия и прикладные выезды: ребята работали с приборами в долине реки Сходня и на пришкольном участке, посетили столичные музеи, мусороперерабатывающий комплекс и зоопарк, а также пообщались с профильными экспертами из самых разных дисциплин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья проверил ход обновления Луневской школы в Химках .