Долгожданное солнце: синоптик рассказала, когда в Московском регионе прекратятся ливни

В ближайшие выходные (1 и 2 августа) жителей Московской области ожидает приятное изменение погодных условий. Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова, в регионе прогнозируется небольшое потепление. Затяжные дожди, досаждавшие горожанам последние дни, наконец прекратятся. Осадки, по словам синоптика, в эти дни будут маловероятны.

«Есть шансы, что в следующие выходные, которые будут завершать макушку лета (период с самыми высокими значениями климатической нормы и температуры воздуха) порадуют более стабильной погодой благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном, когда послеполуденные показания термометров увеличатся до 24-29 градусов, несмотря на пока еще северный ветер», — сказала Макарова.

Кроме того, Макарова отметила, что ночные температуры также станут более комфортными: столбики термометров покажут +12…+17 градусов. Дневные показатели, по предварительным расчетам, будут выше, а существенных осадков, как подчеркнула представитель Гидрометцентра, к этому времени уже не ожидается. Таким образом, предстоящие выходные порадуют подмосковных дачников и горожан сухой и относительно теплой погодой.

Ранее синоптик Леус рассказал, что в Подмосковье 25 и 26 июля пройдут дожди и будет прохладно.