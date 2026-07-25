«Даже насморк опасен». Онищенко назвал три группы заболеваний-убийц
Академик РАН Онищенко назвал три группы заболеваний, сокращающих жизнь
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
На продолжительность жизни человека оказывают влияние три группы заболеваний — сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные, сообщил в интервью РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству [пациентов]. Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», — уточнил академик РАН.
Как подчеркнул эксперт, важно помнить: любой недуг, даже банальный насморк, при отсутствии своевременной терапии способен негативно отразиться на общем самочувствии и ослабить организм.
Ранее академик Онищенко призвал россиян избегать зарубежных поездок из-за инфекций.