Талалаев недоволен трансферной кампанией «Балтики»: «Не знаю, какой еще посыл дать руководству»

В минувшем сезоне калининградцы заняли шестое место, долгое время претендуя на медали. Теперь, по словам Талалаева, нужно быть готовым к совсем другим местам в турнирной таблице.

«Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение. На совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление… Не знаю, какой еще посыл дать руководству», — заявил Талалаев.

В межсезонье «Балтика» продала центрального защитника Кевина Андраде в «Зенит». Также продолжает восстанавливаться после травмы основной нападающий Брайан Хиль. Самым статусным приобретением стал трансфер правого защитника Фахда Муфи из «Оренбурга».

«Балтика» забила первый гол сезона РПЛ. В матче с ЦСКА Чинонсо Оффор отличился уже на первой минуте. Однако еще в первом тайме армейцы забили два мяч и одержали волевую победу.