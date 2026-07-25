«Ловушка для покупателя». Опасности скрытых обременений и перепланировок: какие документы проверить перед сделкой?

При приобретении жилья без скрупулезной проверки документов легко нарваться на судебные тяжбы или неожиданные обременения. Какие бумаги запросить у продавца, в беседе с агентством «Прайм» разъяснила адвокат Анастасия Яковлева.

Первоочередной шаг, рекомендованный экспертом, — заказать в Росреестре две выписки из ЕГРН: одну об основных параметрах объекта, вторую — о переходе прав на него. Так удастся сверить личность нынешнего владельца и проследить цепочку предыдущих собственников.

«Необходимо проверить, чтобы в правоустанавливающем документе были все существенные условия, а данные (адрес, площадь) совпадали с выпиской», — отметила Яковлева.

Помимо этого, советует юрист, стоит детально изучить статус продавца. Если жилье оформлено в браке, потребуется нотариально заверенное одобрение супруги или супруга. При наличии доли у несовершеннолетнего — обязательно разрешение органов опеки. Информацию о возможном банкротстве контрагента, как уточняется в материале, можно получить через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, базу арбитражных дел и портал судебных приставов.

Также необходимо удостовериться в отсутствии запретов и незаконной перепланировки, а также подтвердить статус именно жилого помещения (а не апартаментов) — об этом сообщает пресс-служба агентства.

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