«Семья ЦСКА» против «Сборной России – 2008»: на «Арене Химки» встретятся звезды футбола, актеры, певцы и блогеры

В середине августа подмосковная «Арена Химки» станет эпицентром футбольного праздника. 12 числа здесь запланировано проведение гала-поединка, в котором сойдутся дружины «Семья ЦСКА» и «Сборная России – 2008», сообщила администрация городского округа.

Обе команды сформированы из ярких имен: на газон выйдут как маститые футболисты, имеющие в активе победы в Кубке УЕФА, бронзовые медали первенства Европы, титулы национального чемпиона и обладателя Кубка России, так и представители творческих профессий. В их числе актеры театра и кино, эстрадные исполнители, популярные интернет-блогеры, поэты, телеведущие и звезды других видов спорта.

Звездный вечер — часть обширной программы VIII Международного детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева», который объединит на полях сражения за трофей 20 юношеских коллективов. География участников охватывает три страны: Россию, Беларусь и Узбекистан.

Организаторы приготовили для гостей и участников нечто особенное — эксклюзивные состязания, придуманные самим Игорем Акинфеевым. Одно из них — кипербол — своеобразный симбиоз классического регламента игры и обязательной серии одиннадцатиметровых ударов. Второе — кипербатл — эффектная вратарская дуэль, в которой зрителей ждет настоящий спектр эмоций.

«Мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для все большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным», – отметил Игорь Акинфеев.

Стоит напомнить, что нынешние соревнования имеют богатую историю. Их проведение было инициировано губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2018 году. За восемь прошедших лет проект трансформировался из локальной идеи в крупнейшее событие детско-юношеского футбола, главной миссией которого остается поиск и поддержка талантливых спортсменов среди подрастающего поколения.

Актуальное расписание матчей, анонсы и свежие новости о турнире организаторы публикуют на официальных интернет-площадках Игоря Акинфеева, а также в тематическом сообществе Кубка в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что ученица из Химок создает 3D-модель рельефа кластера «Красная Поляна» .