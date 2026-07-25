Талалаев не хочет продавать вратаря Бориско в ЦСКА: «Это выстрел в голову»

Накануне, в стартовом матче нового сезона РПЛ «Балтика» уступила армейцам со счетом 1:2. После игры Талалаев сетовал на недоукомплектованность команды. Тем более тренер не заинтересован в продаже одного из лидеров.

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно», — сказал Талалаев.

ЦСКА нужен вратарь как на долгосрочную перспективу, так и прямо сейчас, поскольку Игорь Акинфеев залечивает травму.

Максим Бориско в минувшем сезоне был лучшим по проценту отраженных ударов в РПЛ. Долгое время он лидировал и по количеству сухих матчей. Но в концовке сезона голкипер «Балтики» получил травму, пропустил несколько игр и в итоге уступил первенство в номинации Денису Адамову из «Зенита».

Ранее Андрей Талалаев заявил, что «Балтике» нужно готовиться к борьбе совсем за другие места, чем в прошлом сезоне, когда калининградцы сенсационно заняли шестое место в чемпионате.