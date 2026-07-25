₽1,5 млн семьям погибших и дополнительные меры безопасности: губернатор подписал указ о трауре в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов в канале на платформе «Макс» сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому с 25 по 27 июля в регионе объявляется трехдневный траур. Соответствующее решение было принято в связи с гибелью людей при террористической атаке со стороны киевского режима на одно из местных предприятий.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте», — в пятницу, 24 июля, сообщил в своем канале губернатор региона.

По информации главы региона, на протяжении этих дней региональный флаг, а также стяги муниципалитетов будут находиться в приспущенном состоянии. Всем телерадиокомпаниям области настоятельно рекомендовано убрать из сетки вещания любые развлекательные передачи. Кроме того, на это время приостанавливаются любые соревнования, концерты и другие зрелищные события. Для усиления безопасности в местах массового пребывания граждан будут введены дополнительные меры.

«Время задуматься, будем ли мы после сегодняшнего дня такими, как прежде. Каждый из нас решает, как и чем может приблизить Победу», — высказал мнение глава региона.

По данным губернатора, правительством области утверждены компенсации: семьям, потерявшим близких, будет перечислено по ₽1,5 млн. Также предусмотрены выплаты для тех, кто пострадал. Значительные суммы на эти цели выделит и само предприятие. Помимо этого, городской бюджет Кирова пополнится дополнительными средствами, которые направят на устранение последствий разрушений — восстановление поврежденных домов, учреждений и производственных зданий.

«Враг рассчитывал нас запугать, но у него ничего не получится. Чем выше давление, тем крепче бетон. Верю, что теракт киевского режима сплотит нас против врага. На полях специальной военной операции мы воюем с коллективным Западом, который хочет уничтожить нашу страну-цивилизацию», — написал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Траурные события, по словам губернатора, сплотили тысячи жителей региона. Люди не остались в стороне: активно вызываются помогать пострадавшим и их семьям, организованно сдают кровь. Руководитель области адресовал слова признательности экстренным службам, которые оперативно ликвидировали последствия, и врачам, которые продолжают бороться за жизни раненых.

Ранее губернатор Слюсарь сообщил, что при атаке на Ростовскую область 25 июля ранены пять человек.