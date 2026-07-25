Ночная атака на Ростовскую область: пятеро раненых, разрушенные дома и работа ПВО — что известно к этому часу?

В ночь на 25 июля Ростовская область столкнулась с масштабной воздушной угрозой. Системы противовоздушной обороны были задействованы практически на всей территории региона — средства ПВО сбивали как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Однако избежать последствий не удалось. Как сообщил в своем официальном канале на платформе «Макс» губернатор Юрий Слюсарь, атака привела к серьезным последствиям.

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. 5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — сообщил губернатор Ростовской области.

По предварительным данным, ранения получили пять мирных жителей. В Ростове-на-Дону пострадали четверо мужчин, еще один человек был травмирован в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Двое из них были госпитализированы и сейчас находятся в больнице донской столицы под наблюдением врачей. Глава региона заверил, что медики делают все возможное, а власти окажут пострадавшим полную поддержку.

На земле разрушения зафиксированы в нескольких точках. В Ростове-на-Дону осколки сбитых беспилотников упали в двух районах. Повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, несколько строящихся высотных объектов, коммерческие здания и складские помещения. По информации властей, все пожары, возникшие вследствие атаки, оперативно потушили.

В Красносулинском районе частично пострадала инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Там также удалось ликвидировать возгорание. В настоящее время на этом участке введены ограничения движения транспорта.

В Азовском районе обломки беспилотника спровоцировали пожар в частном жилом доме — огонь потушен. Помимо этого, повреждения получило административное здание. Еще один эпизод произошел в Мясниковском районе, где пострадали коммерческие объекты.

Юрий Слюсарь выразил слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим в результате ночной атаки. Глава подчеркнул, что региональные власти берут на себя обязательства по оказанию необходимой помощи каждому из них.

«Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», — написал губернатор Слюсарь.

Ранее сообщалось, что движение по Московскому шоссе в Петербурге перекрыто из-за атаки БПЛА.