«Честно говорит — продолжу убивать»: стало известно, почему Вельский маньяк из «Черного дельфина» не подается на УДО

Имя 67-летнего Сергея Шипилова, известного в криминальной хронике как Вельский маньяк, снова попало в новостные сводки. Причина — он сознался в еще трех убийствах, совершенных в 1989 и 1990 годах, которые стали его первыми жертвами, сообщил KP.RU.

По данным издания, Шипилов, уже четверть века отбывающий пожизненное в знаменитой колонии «Черный дельфин», признал вину, выслушал новый приговор и даже выразил раскаяние, по крайней мере на словах. Однако на свободу, как он сам признается, не стремится. У него, как и у всех пожизненно осужденных, есть формальное право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, но сам Шипилов говорит прямо: «Продолжу убивать». И его словам есть основания верить — серию убийств он продолжил, уже находясь в заключении.

«Мне выходить нельзя, я буду продолжать», — отметил заключенный.

Сергей Шипилов — фигура нетипичная для серийных убийц. Впервые его задержали в 1996 году, но тогда за серию изнасилований. Ключевой уликой стала бусинка от ожерелья одной из жертв, найденная в его автомобиле. В январе 1997 года он получил первый срок — 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывал наказание он в Вельске, откуда и взялось его прозвище. А спустя полтора года, летом 1998-го, за примерное поведение Шипилову доверили работу ассенизатора, что давало ему право выезжать за пределы колонии на машине без конвоя. Именно тогда, как позже выяснится, он и совершил новые преступления.

Нынешний приговор по первым трем жертвам уже никак не повлияет на его статус — Шипилов и так отбывает пожизненное. Когда его этапировали для проверки показаний, он с удивлением разглядывал камеры видеонаблюдения на улицах города, явно непривычные для него технические новшества. На допросах он подробно рассказал обо всем: о том, как подбирал девушек на остановках, увозил на своем ЗИЛ-130, пока его жена находилась в больнице.

«Он ведь по своему уникальный человек. Все свидетели, родственники, коллеги - все были в шоке. Он улыбчивый, доброжелательный, отличный строитель. Даже дача, куда он привозил жертв, построена его руками. Он умел расположить к себе любую женщину. Никто, даже жена, не знали о его "тайной жизни"», — рассказал KP.RU старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ян Каяво.

По информации издания, что касается раскаяния — Шипилов прошел проверку на полиграфе. Прибор зафиксировал искренность его слов. Однако истинные мотивы маньяка до сих пор остаются предметом вопросов для следователей.

«Он работал как охотник. Заметил слежку за собой — затаился. Перестали следить — вышел на охоту снова. Он настолько продуманный, что даже отвертки не повторял: использовал - сразу выбросил. При этом он не любил колющие предметы, считал такой способ "грязным", оставляющим слишком много крови», — объясняет Ян Каяво.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет серийный маньяк с редким расстройством.