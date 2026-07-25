«Лучше перезвонить самому»: пранкеры Вован и Лексус рассказали, почему каждый звонок должен вызывать недоверие

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с РИА Новости поделились рекомендациями, как гражданам обезопасить себя от телефонных мошенников.

Главный совет, который дали пранкеры, — предельно ограничить разговоры с незнакомцами, проявлять настороженность при каждом входящем вызове и немедленно завершать диалог, если возникли малейшие сомнения в добросовестности собеседника.

«Прежде всего, постарайтесь до минимума сократить общение по телефону с неизвестными», — ответили они на вопрос, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.

По мнению пранкеров, современный смартфон давно перестал быть просто устройством для связи и превратился в инструмент повышенной рисковости.

«Так что к любому звонку относитесь с недоверием», — добавили они.

Как пояснили Кузнецов и Столяров, сегодня технологии позволяют злоумышленникам без особого труда подменять любые номера и воспроизводить голосовую интонацию любого человека. Единственный надежный способ проверить, действительно ли с вами говорит родственник или приятель, — это положить трубку и набрать его номер самостоятельно, убедившись, что вызов исходит от реального абонента.

«Вообще, если во время разговора вас что-то смущает, вы чувствуете малейший дискомфорт - тут же разговор прекращаете без всяких извинений, без объяснения каких-то причин», — уточнили Вован и Лексус.

Также пранкеры перечислили наиболее часто используемые мошеннические уловки, о которых важно знать каждому владельцу телефона.

«Триггером оборвать беседу должна быть любая тема, касающаяся денег, а также попытка вас запугать, давить на эмоции, шантажировать, просьба что-то быстро сделать, прислать какие-то коды или данные. Не поддавайтесь ни на какие манипуляции, перепроверяйте все текстовые сообщения и проверяйте все ссылки, которые вам присылают», — подчеркнули они.

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