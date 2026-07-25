Не лето, а осень: в Москве и Подмосковье на выходных обещают дожди и +19…+21 °C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале на платформе «Макс» опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. Специалист пояснил, что погодные условия 25 и 26 июля в столичном регионе будут определяться тыловой зоной циклона, ядро которого дрейфует в северном направлении по восточным районам Центральной России.

По словам эксперта, небо над Москвой и областью будет затянуто облаками, лишь временами возможны отдельные прояснения. Кратковременные осадки, которые прогнозируются местами, станут помехой для солнечной радиации, что не позволит воздуху прогреться до привычных для середины лета показателей. Согласно расчетам синоптика, дневные максимумы в субботу будут на 3-4 градуса уступать среднестатистическим многолетним значениям.

«Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Михаил Леус.

Что касается воскресенья, 26 июля, то существенных изменений в Подмосковье не предвидится, считает эксперт. Кратковременные дожди сохранятся. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +14…+16 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +19…+21 градуса. Таким образом, жителям и гостям столицы в эти выходные лучше запастись зонтами и одеваться по погоде.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья из-за нарушения ПДД хочет подать в суд на дождь.