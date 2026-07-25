Дело Лерчек вернули в суд: блогеру грозит ужесточение меры пресечения из-за возможного нарушения запретов

В Гагаринском районном суде Москвы вновь запущен процесс по уголовному делу против блогера Валерии Чекалиной, более известной широкой публике как Лерчек. Ей инкриминируется проведение противозаконных операций с иностранной валютой, сообщил ТАСС.

Как стало известно корреспондентам агентства от осведомленного источника, уже 30 июля судебная инстанция намерена определиться с вопросом о возможной смене избранной блогеру меры пресечения и дальнейшей судьбе разбирательства.

По информации издания, ходатайство о возобновлении слушаний ранее поступило от стороны государственного обвинения — прокуроры выступили с соответствующей инициативой. Кроме того, представители надзорного ведомства настаивают на ужесточении действующей меры пресечения. Основание для такого требования — факты нарушения обвиняемой ограничений, ранее установленных судебным решением.

«В связи с поступившим ходатайством прокуроров Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной. Вопрос о дальнейшем рассмотрении материалов в отношении нее будет решен 30 июля. Также на заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, защиту интересов Чекалиной осуществляет адвокат Виктор Дугин. В беседе с ТАСС он подтвердил, что получил повестку и явится в Гагаринский суд 30 июля. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Лерчек и Луис Сквиччиарини снова приехали в онкоцентр Блохина.