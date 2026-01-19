Повышенная активность «Зенита», битва за опорника «Локомотива», Даку могут сманить в Германию: новости РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги вышли из отпуска и проводят первые сборы перед весенней частью сезона. При этом они пытаются внести коррективы в свои составы.

«Зенит» продолжает освоение Бразилии

Одним из самых активных игроков на трансферном рынке стал петербургский «Зенит». Клуб уже провернул обмен с ЦСКА, получив защитника Игоря Дивеева и отдав взамен нападающего Лусиано Гонду, а также отправив обратно в Бразилию полузащитника Жерсона.

Все ближе к отъезду в Бразилию и колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак признал, что «Зенит» получил предложение от «Атлетико Минейро», которое представляется выгодным и для клуба, и для игрока.

Фото: [ Джон Джон/ФК «РБ Брагантино» ]

В свою очередь, «Зенит» хочет купить главную звезду «РБ Брагантино». Трансфер 23-летнего игрока атаки обойдется петербуржцам примерно в €20 млн. Джон Джон в 76 матчах за нынешний клуб забил 20 мячей и отдал 14 передач. Удивительным образом приобретение нападающего приближает уход из «Зенита» защитника Нино. Дело в том, что часть прав на Джона Джона принадлежит «Палмейрасу», и этот клуб готов их уступить «Зениту», включив в сделку по Нино.

Кроме того, «Зенит» присматривается к полузащитнику сборной Турции Оркуну Кокчу, который принадлежит «Бенфике, но на правах аренды играет за «Бешикташ». По окончании аренды нынешним летом турецкий клуб обязан выкупить игрока за €30 млн. Не меньшую сумме придется выложить и «Зениту» в случае успеха переговоров.

Страсти по Маркиньосу

Фото: [ ФК «Спартак» ]

В сводку новостей попал вингер «Спартака» Маркиньос. Впрочем, новостей как таковых в данном случае вовсе нет, а были только слухи и их забавные опровержения.

Вначале сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила «Спартаку» €5 млн за вингера Маркиньоса. Бразилец очень нравится Деяну Станковичу, вместе работали еще в «Ференцвароше», и именно сербский тренер настоял на переходе Маркиньоса в «Спартак».

Далее последовало сообщение, что «Спартак» предложенная сумма не устроила, якобы красно-белые хотят €8 млн. Но оказалось, что «Спартак» вовсе не собирается продавать футболиста, а агент игрока Александер Саму заявил, что Маркиньос счастлив в Москве. В итоге гендиректор «Црвены Звезды» Зездан Терзич заявил, что никаких предложений не было вовсе.

Сам же Маркиньос благополучно работает на сборах со «Спартаком» в Дубае.

Карпукас понадобился двум лидерам чемпионата

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Зенит» и «Краснодар» интересуются опорным полузащитником «Локомотива» Артемом Карпускасом.

Клубам, занимающие текущие второе и первое места в РПЛ, российские игроки очень нужны в свете ужесточения лимита на легионеров. Но и даже безотносительно паспорта усиление в центральную зону необходимо и «Зениту», и «Краснодару». «Быки» собираются отправить на выход недовольного количеством игрового времени Кевина Ленини, а у «Зенита» на позиции опорника, по сути, только один профильный футболист — Вильмар Барриос, который к тому же не молодеет.

«Локомотив», особенно после ухода Дмитрия Баринова, постарается удержать своего воспитанника. Контракт Карпукаса с клубом действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его в €6 млн. В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста 21 матч в чемпионате и Кубке России и одна голевая передача.

«Рубин» может потерять лидера атаки

Фото: [ ФК «Рубин» ]

Один из сильнейших нападающих РПЛ Мирлинд Даку может перейти в немецкую Бундеслигу. По данным телеграм-канала «Мутко против», 28-летним албанцем из «Рубина» интересуются сразу три клуба из Германии — «Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург».

В 2023 году «Рубин» купил нападающего у хорватского «Осиека» за €1,2 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает Даку в €10 млн, и оценка эта, скорее, заниженная. В нынешнем сезоне албанец забил 10 мячей за «Рубин» в 22 матчах, в минувшем было 15 в 29.

Летом нападающего едва не увел «Зенит». «Рубин» после этого перестраховался и переподписал с Даку новое соглашение до лета 2029 года.

«Королевское» приобретение «Ахмата»

Фото: [ ФК «Депортиво Пасто» ]

«Ахмат» купил колумбийского нападающего с французской королевской фамилией — 21-летнего Йошана Валуа, утверждает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сделка с клубом «Депортиво Пасто» обошлась грозненцам в €1 млн. Официально о трансфере еще не сообщалось.

В свой дебютный сезон в колумбийской лиге Валуа забил 10 мячей в 19 матчах и стал вторым бомбардиром чемпионата.

Ранее «Ахмат» уже оформил три трансфера, все новички трудятся с командой на сборе. Албанский защитник Клисман Цаке и полузащитник Сергей Пряхин и обошлись клубу в общей сложности в €1,2 млн, а казахстанский форвард Галымжан Кенжебек пришел свободным агентом. В контрольном матче с сербским ОФК Кенжебек уже успел отметиться голом и передачей.

Куда перейдет Макаров?

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Московское «Динамо» отстранило от тренировок полузащитника Дениса Макарова после критики им главного тренера Ролана Гусева. Опытный футболист тренируется с «Динамо-2» и ждет предложений.

СМИ сообщали, что Макаров якобы отказал «Крыльям Советов», заявив, что рассчитывает перейти в более сильный клуб. Однако агент футболиста Алексей Бабырь назвал информацию «полным бредом»: никто из Самары не обращался, а Денис не мог так высокомерно отреагировать на предложение, если бы оно поступило.

В нынешнем сезоне Макаров сыграл 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, у него три гола и один ассист. Контракт с бело-голубыми у полузащитника истекает летом.