«Хочу пожить без спиртного»: Слава решила отказаться от алкоголя на полгода

Известная российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская), которая давно не скрывает от поклонников свои переживания и внутреннюю борьбу, сделала новое откровение. На этот раз она заявила, что решила отказаться от алкоголя на целых полгода, пишет Super.ru. Так она хочет проверить себя и попробовать пожить без спиртного, которое долгое время помогало ей справляться с болью и эмоциями. В своем личном блоге артистка честно призналась, что этот эксперимент дается ей непросто.

По словам певицы, особенно трудно приходится по вечерам: становится скучно, и рука сама тянется к бокалу. Тем не менее она продолжает держаться, хотя сама признает, что эксперимент идет не гладко. Слава также призвала поклонников не осуждать ее, если вдруг произойдет срыв, и напомнила, что даже один негативный комментарий хейтера может стать поводом для того, чтобы нарушить данное себе обещание.

Раньше артистка уже делилась с подписчиками тревожными откровениями, и этот новый шаг — попытка взять под контроль то, что долгое время было ее «лекарством».

